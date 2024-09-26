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Загрутдинов: велопешеходный мост через Яузу связал Лефортово и Басманный район

На территории открытого 7 сентября нового кампуса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана построили велопешеходный мост через Яузу. Он не только стал частью благоустройства территории вуза, но и соединил пешеходные маршруты близлежащих жилых районов, сообщил газете «Вечерняя Москва» руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«По сути, новое сооружение соединит пешеходные маршруты и станет дополнительной связью между Басманным районом и Лефортово», — подчеркнул глава департамента.

Он уточнил, что мост является частью концепции развития территории МГТУ имени Н. Э. Баумана. Он связывает учебные корпуса университета и обеспечивает беспрепятственный проход к корпусам госпиталя имени Н. Н. Бурденко со стороны Рубцовской набережной.

«Он построен в виде открытых кессонированных стальных конструкций с подсветкой с нижней стороны, что дает ощущение текучести и легкости моста и реки под ним. Плавные линии композиционно продолжают линии бетонных опор», — добавил Загрутдинов.

Кроме того, на территории Басманного района располагается станция БКЛ «Электрозаводская», которая позволяет выстраивать альтернативные маршруты для передвижения по городу.