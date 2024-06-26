В текущем году в столице запустят участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от ТПУ «Столбово» (метро «Коммунарка») до улицы Поляны. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства города Москвы.

«Среди значимых объектов ввода этого года я бы выделил несколько. Это участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от метро „Коммунарка“ до улицы Поляны протяженностью 5 км», — отметил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В настоящее время здесь ведутся работы по строительству автодороги, коммуникаций, канализации и очистных сооружений. На перекрестке с улицей Александры Монаховой возводится станционный комплекс «Потапово». Строительство метро и дороги выполняется одновременно, работы согласованы, пояснил Рафик Загрутдинов.

В 2023 году на участке запустили путепровод возле улицы Александры Монаховой. Открытие движения позволило автомобилям свободно перемещаться по основной улице от Калужского шоссе и Коммунарского шоссе. Это также обеспечило стабильный поток транспорта по магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и наземному участку Сокольнической линии метро (станция «Потапово»).

Автомагистраль обеспечивает связь между развивающимися районами ТиНАО. Протяженность по прямой — 22,5 км, а общая строительная длина составляет более 90 км. Дорога разделена на 5 участков, из которых 3 уже сданы в эксплуатацию, а 2 находятся на стадии строительства.