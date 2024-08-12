Загрутдинов: установили защитный экран перехода через МЦД-1 вблизи ул Яблочкова

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В районе домов 35Г-37Г на улице Яблочкова в Северо-Восточном и Северном административных округах Москвы строится подземный пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское шоссе. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что пристраивающаяся на данный момент тоннельная части длиной свыше 60 м продлевает существующий подземный переход через Дмитровское шоссе. Рабочие устраивают 2 лестничных схода и 3 лифта.

«Новый переход обеспечит безопасную пешеходную связь между районами Тимирязевский и Бутырский, разделенных железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги. Кроме того, переход обеспечит безопасное движение пассажиров через МЦД-1 и между существующими и вновь сооружаемыми остановками общественного транспорта на Дмитровском шоссе и улице Яблочкова», — отметил Загрутдинов.

Уже окончены устройство защитного экрана пешеходного перехода и вынос инженерных сетей. Сейчас идут монолитные работы в тоннельной части. Общая готовность перехода оценивается в 47%.

Проект подразумевает строительство подземного пешеходного перехода длинной 62 м с 3 лифтами и 2 лестничными сходами.

Объект является одним из трех внеуличных переходов через пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе, которые построят в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.