Загрутдинов: у метро «Лухмановская» появятся остановки и станция автобусов

Здание конечной станции автобусов и остановочные павильоны появятся на территории вблизи станции Некрасовской ветки метро «Лухмановская». Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Рядом с отстойно-разворотной площадкой для наземного транспорта ведется строительство двухэтажного здания конечной станции автобусов площадью более 345 кв. м. Оно предназначено для кратковременного отдыха водителей и размещения станционных служб, ответственных за текущий ремонт и обслуживание наземного городского транспорта», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что также в целях развития пересадочного комплекса улучшат улично-дорожную сеть.

В монолите уже готов каркас здания конечной станции автобусов. Стены сделали из керамзитбетона, который дополнительно утеплят расположенными по внешнему периметру минераловатными плитами. Сейчас рабочие выполняют подключение к внешним инженерным системам и внутреннюю отделку.

По проекту расширят отстойно-разворотную площадку общественного транспорта. На ней расположат зарядки для электротранспорта.

Дополнительные остановки наземного городского транспорта сделают у павильонов метрополитена. Запланирован монтаж 5 павильонов, которые оборудуют табло с расписанием движения транспорта, слотами для зарядки мобильных устройств и камерами видеонаблюдения.

Суммарная протяженность реконструируемых участков улично-дорожной сети составит около 4,5 км. Новыми дорогами продолжат улицы 8 Марта и Красновскую. Также проектируются проезды № 598 и № 45. Часть новых сетей будут использовать как подъездные к пересадочному комплексу «Лухмановская». Кроме того, сделают дополнительный въезд-выезд на АЗС и в соседний жилой квартал.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, как развивается район Некрасовка. Через него проходит МСД. Часть шестиполосной магистрали берет начало возле станции метрополитена «Лухмановская», проходит через ряд улиц, реку Пехорка и соединяется с трассой М-12 «Восток».