Строительство пятого участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который станет заключительным, планируется завершить в 2026 году, заявил руководитель Департамента строительства Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Возведение последнего отрезка дороги от улицы Поляны до Варшавского шоссе ведется параллельно с четвертым участком.

«На данный момент ведутся работы на путепроводе через железнодорожные пути и эстакады в районе улицы Поляны, а также перекладка коммуникаций. Полностью работы завершим в 2026 году», — сказал Загрутдинов.

Отмечается, что в общей сложности будут проложены 14 км дорог и десять пешеходных переходов. На пересечении с Расторгуевским шоссе и над путями МЦД-2 будут возведены два путепровода, а районе улицы Поляны — тоннель и эстакада.

Благодаря строительству нового участка получится увеличить пропускную способность Варшавского и Симферопольского шоссе и МКАД. Также жители получат комфортный выезд с Варшавского шоссе в сторону Калужского и Киевского шоссе. Также будет налажена транспортная связь со строящимся южным участком МСД в районе Варшавского шоссе (ЮВХ-10) и концессионной дорогой Московской области — Южно-Лыткаринской.