Загрутдинов: сооружаются перекрытия тоннеля остановочного пункта МЦД-2 Царицыно

Реконструкция остановочного пункта МЦД-2 Царицыно предусматривает строительство подземного вестибюля для пассажиров, который будет обеспечивать интеграцию с одноименной станцией метрополитена. Выходы сделают к музею-заповеднику «Царицыно» и к улице Каспийская, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас ведутся монолитные работы по устройству выходов из вестибюля № 3 и № 4, продолжается сооружение перекрытия тоннеля. Готовность объекта составляет 23%», — отметил Загрутдинов.

Он уточнил, что благодаря реализации проекта жители районов Восточное Бирюлево и Царицыно получат обновленную транспортную пассажирскую инфраструктуру, а также интеграцию станции метро «Царицыно» в едином контуре с одноименным остановочным пунктом МЦД-2. Также возникнут условия для безопасного и комфортного подхода к музею-заповеднику «Царицыно».

Царицыно является одним из наиболее крупных транспортных узлов в Москве. Он объединяет огромное число пассажиров МЦД-2, которые каждый день делают пересадки на Замоскворецкую линию метро. Эта пересадка является первой пересадкой на метро с диаметра по пути из области. На данный момент пассажиры между МЦД и метро переходят по улице. Однако скоро станции будут связаны подземным переходом и МЦД-2 Царицыно станет городским вокзалом.

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