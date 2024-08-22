Загрутдинов рассказал, какие новые станции метро вскоре откроются в Москве

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, открытие каких новых станций метро следует ожидать уже в 2024 году. По его словам, Троицкая линия метро станет одной из самых протяженных. До конца года жителям столицы станет доступен проезд от «Новаторской» до «Тютчевской», сообщает «Российская газета».

Мэр столицы Сергей Собянин осуществил технический пуск первых четырех станций Троицкой линии, высоко оценив готовность станционных комплексов и тоннелей. Завершить строительство участка планируется ко Дню города, а до конца года закончатся работы на втором участке — от «Тютчевской» до «Новомосковской». Четыре оставшиеся станции на линии должны открыться для пассажиров в 2025 году, поделился Загрутдинов.

Руководитель департамента строительства Москвы напомнил, что Троицкая линия станет одной из самых протяженных в столичном метрополитене. Ее величина составит более 43 километров. Всего планируется обустроить 17 станций.

По словам Загрутдинова, новый маршрут будет проходить от станции «ЗИЛ» МЦК до города Троицк. Этот проект позволит метрополитену стать доступным для 1,5 миллиона жителей как Новой Москвы, так и исторической части города. При этом более 850 тысяч москвичей смогут добираться до метро пешком.

Кроме того, Загрутдинов отметил, что в столице разгрузятся действующие линии метро. В частности, Сокольническая и Калужско-Рижская линии освободятся на 20%, а Бутовская линия — на 15%.

Вся Троицкая линия пройдет под землей. Такое решение обусловлено интенсивным жилищным строительством, особенностями климата и рядом других причин, заключил руководитель Депстроя Москвы.