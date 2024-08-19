Загрутдинов: продолжается проектирование транспортного узла на станции «Люблино»

Для того, чтобы обеспечить удобную пересадку пассажиров между различными видами городского транспорта, в столице улучшается инфраструктура в районе станции метро «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии, сообщил руководитель департамента строительства, входящего в столичный комплекс градостроительной политики и строительства, Рафик Загрутдинов.

Известно, что тут будет находиться транспортный узел «Люблино». На данный момент проходят работы по проектированию второго этапа объекта.

«На втором этапе развития транспортного узла „Люблино“ предусматривается строительство 2 подземных пешеходных переходов общей площадью 800 кв. м, интегрированных в действующие вестибюли станции метро „Люблино“ с выходами на улицы Совхозную и Краснодарскую», — сказал Загрутдинов.

В рамках первого этапа на улице Совхозной оборудуют заездные карманы. Они нужны для остановки городского транспорта. Также будет заменен бортовой камень, построена парковка и проложены инженерные коммуникации. Помимо этого, на территории выполнят благоустройство и озеленение.