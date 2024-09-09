Загрутдинов: пешеходный переход появился под Каспийской улицей и путями МЦД-2

Заработал подземный пешеходный переход под Каспийской улицей и путями МЦД-2 в районе Царицыно. Благодаря ему люди из жилой застройки могут дойти до парка рядом с Нижним Царицынским прудом, сообщил руководитель департамента строительства Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства мегаполиса, Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что власти Москвы создают все условия для обеспечения безопасности для жителей столицы. Для этого в том числе возводят подземные переходы под разными направлениями МЦД.

По новому сооружению жители столицы смогут безопасно перебираться под проезжей частью на перекрестке улиц Медиков и Каспийской. Также они смогут безопасно переходить через ж/д пути Курского направления Московской железной дороги.

«Еще это дополнительный доступ к территории музея-заповедника „Царицыно“ и зоне отдыха „Борисовские пруды“», — сказал руководитель департамента строительства Москвы.

Длина нового пешеходного перехода — 100 метров. Чтобы жителям Москвы было удобнее пользоваться им, установили четыре лестницы и три лифта. Также во время благоустройства территории посадили 60 деревьев, 1,6 тыс. кустарников и обустроили 1,22 га газонов.