Загрутдинов ответил, на сколько процентов готова Южная рокада Москвы

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в интервью «Российской газете» заявил, что Южная рокада готова уже более чем на 90%. По словам главы Депстроя, строительство магистрали разбили на восемь участков, работы на пяти из них уже завершены.

«В частности, рокада дошла от МКАД до Варшавского шоссе, от Варшавского шоссе до Пролетарского проспекта и от улицы Марьинский парк до МКАД», — отметил Загрутдинов.

По словам руководителя столичного Депстроя, сейчас идут работы на трех участках из восьми, на которые разделили постройку Южной рокады. В частности, специалисты работают на участках улиц Донецкая, Каспийская, Подольская и Капотня, 1-го Котляровского переулка, Курьяновской набережной и транспортной развязки МКАД.

Кроме того, специалисты провели реконструкцию на участке Московской кольцевой магистрали от Каширского шоссе до транспортной развязки с Бесединским шоссе, а также на развязке МКАД с этим Каширским шоссе.