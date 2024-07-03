Загрутдинов: окончен монтаж конструкций свода платформы станции «Коммунарка»

сегодня в 14:30

В столице окончили монтаж конструкций кессонного свода над платформой станции метро Троицкой линии «Коммунарка». Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Работы по возведению основных конструкций станции „Коммунарка“ находятся в завершающей стадии — они выполнены на 96%. Общая строительная готовность станции составляет 70%. Завершить строительно-монтажные работы планируем в этом году», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что окончить строительно-монтажные работы планируется в текущем году.

В состав станции мелкого заложения будут входить пересадочный узел с коридором, ведущим на существующую станцию Сокольнической линии, подземный вестибюль и платформенную часть.

Подземный пешеходный путь оборудовали лифтом для маломобильных пассажиров, наземным павильоном и лестничным выходом. Все работы ведут открытым способом.

Железобетонные кессонированный свод и колонны на платформе отделают «под бетон», а поверхности в зоне доступа пассажиров будут облицованы панелями из нержавеющей стали. Вдоль путевых стен расположатся светильники.