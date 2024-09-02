Загрутдинов: окончен этап надвижки пролетного строения моста в Береговом проезде

Рабочие завершили второй этап надвижки пролетного строения моста в створе Берегового проезда, который свяжет три столичных района. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведутся работы по сборке металлоконструкций арочного пролетного строения, армированию железобетонного пролетного строения и устройству подпорных стен. Второй этап надвижки пролетного строения моста завершен. Общая строительная готовность объекта — 38%», — рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что ввести объект в эксплуатацию планируют в конце 2025 года.

По словам руководителя департамент строительства, мост возводят параллельно с реконструкцией близлежащей улично-дорожной сети от 1-го Силикатного проезда до Новофилевского проезда. По окончании работ на левом берегу реки Москвы появится новая транспортная связь.

Благодаря мосту улучшится связь СЗАО и ЗАО, а именно — между районами Хорошево-Мневники, Пресненский и Филевский Парк. Проект предусматривает строительство развязки с Шелепихинским шоссе в Пресненском районе и обеспечение выхода на Береговой проезд в районе Филевский Парк.

Мосты строят в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина по программе развития транспортного каркаса столицы. С 2011 по 2023 годы на средства горбюджета департамент строительства ввел в эксплуатацию 25 таких строений. Среди них — мост к парку развлечений «Остров мечты» через Кожуховский затон, а также балочный мост через шлюз № 9 канала имени Москвы, возведенный в рамках участка Северо-Западной хорды.

Ранее Собянин уточнял, что благодаря новому 6-полосному автомобильному мосту через Москву-реку появится новый выезд в сторону северо-запада города с территории Национального космического центра. Также мост соединит 3 района столицы: Хорошево-Мневники, Пресненский и Филевский Парк.