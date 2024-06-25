Загрутдинов: на «Университете Дружбы Народов» сделали освещение эскалаторов

сегодня в 11:20

Рабочие смонтировали все светильники в эскалаторной зоне строящейся станции метро «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии. Светильники уже можно подключать к электроэнергии, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«На станции „Университет Дружбы Народов“ Троицкой линии метро продолжаются устройство инженерных систем и их пусконаладка. Уже выполнили монтаж свыше 760 км электрокабеля, около 19 км трубопроводов и более четырех километров воздуховодов систем вентиляции. Также готовы к подключению электроэнергии светильники, установленные на ранее смонтированных эскалаторах», — рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что электроснабжение после пусконаладочных работ на тягово-понизительной подстанции будет производиться по постоянной схеме.

На финишном этапе также находятся архитектурно-отделочные работы. Колонны и пол покрыли камнем, название станции разместили на облицовке путевых стен. На три четверти завершили монтаж потолка на платформенном участке.

Потолок платформы покрывают алюминиевыми панелями со светло-зелеными и светло-синими кессонами для светильников.