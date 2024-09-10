Загрутдинов: на станции БКЛ «Каширская» монтируют инженерные системы

«В 2023 году были завершены реконструкция и интеграция в состав БКЛ станции „Каширская“ с западным вестибюлем. Сегодня аналогичные работы проводятся в восточном вестибюле, из которого пассажиры будут выходить к музею-заповеднику „Коломенское“, торговым рядам и остановкам городского транспорта», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что также сейчас обновляют архитектурный облик вестибюля и устанавливают инженерное оборудование. Уже завершили установку трубопроводов и приборов отопления. Смонтированы инфракрасные обогреватели и индивидуальный тепловой пункт. Автоматическую общеобменную вентиляцию устроили больше чем на треть. В помещения вестибюля приток воздуха будут обеспечивать 68 вентмашин. Также монтируют датчики, воздуховоды и другое оборудование.

Установлены терминалы экстренной связи, колонны экстренного вызова, основное серверное оборудования для систем оповещения и видеонаблюдения. Сейчас монтируют звукозаписывающую аппаратуру и видеокамеры.

АО «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик возведения новых станций и линий московского метро. С участием компании с 2011 года реконструировали 12 электродепо, ввели 75 станций метро и более 160 км линий.

«В результате реконструкции восточного вестибюля увеличится его оснащенность инженерным оборудованием, все новые системы вестибюля будут интегрированы с системами БКЛ. Проектом предусмотрено максимальное использование комплектующих отечественного производства», — отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

Установлены противодымные вентиляторы, близится к завершению монтаж воздуховодов, а также планируется монтаж систем порошкового и газового пожаротушения. Оборудуются водоснабжение и канализация, укладывается кабельно-проводниковая продукция.

Станцию «Каширская» вместе со станциями «Варшавская» и «Каховская» открыли в 1969 году в составе Каховской линии. После реконструкции все 3 станции интегрировали в БКЛ 1 марта прошлого года. «Каширская» — кросс-платформенная станция. Она действует и в составе БКЛ, и в составе Замоскворецкой линии. На период реконструкции пассажиры попадали на станцию через западный вестибюль