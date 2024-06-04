сегодня в 11:30

Загрутдинов: на 70% завершены монолитные работы перехода у станции «Народное Ополчение»

Объем бетонирования пешеходного перехода у строящейся станции «Народное Ополчение» перспективной Рублево-Архангельской линии метро выполнен на 70%, сказал руководитель Департамента строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Рафик Загрутдинов.

Подземный пешеходный переход строится на пересечении ул. Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова.

«Он обеспечит безопасный переход пассажиров под дорогой с оживленным автомобильным трафиком и доступ на станцию „Народное Ополчение“ строящейся Рублево-Архангельской линии метро. Общая площадь пешеходного перехода составит более 500 кв. м», — уточнил Рафик Загрутдинов.

Переходы с двумя входными павильонами, которые расположатся по обеим сторонам проспекта Маршала Жукова, оборудуют лифтами, лестницами с пандусами.

Помимо станции «Народное Ополчение», на участке строительства Рублево-Архангельской линии длиной 4,8 км также ведутся работы на станциях «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева».