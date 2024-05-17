Загрутдинов: 50 тыс куб м бетона уложили при строительстве электродепо «Южное»

На юге Москвы заканчивают возводить объекты производственного назначения, входящие в комплекс электродепо «Южное». Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что на объекте завершается устройство основных конструкций во вспомогательных зданиях и сооружениях депо.

«Сейчас монолитные работы ведут в блоке складских помещений и площадок для хранения. Всего на территории электродепо возведут 46 зданий и сооружений производственного назначения общей площадью более 78 тыс. кв. м. В ходе работ на объекте уложено около 50 тыс. куб. м бетона», — рассказал Загрутдинов.

Благодаря электродепо «Южное» улучшится обслуживание подвижного состава Замоскворецкой линии метро. В нем после ввода в эксплуатацию будут ремонтировать и обслуживать поезда «зеленой» ветки.

Отстойно-ремонтный корпус площадью свыше 40 тыс. кв. м будет оборудован 34 канавами. Из них 25 будут отстойными, 7 — ремонтными, 1 — для обточки колесных пар и 1 — для камеры мойки.

Камеру мойки оснастят современным оборудованием. Автоматическая система с щеточными модулями будет очищать поезда круглосуточно со скоростью 10 вагонов в час.