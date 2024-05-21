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Загрутдинов: 3 новые радиальные линии метро появятся в Москве в ближайшие годы

По поручению мэра столицы Сергея Собянина на данный момент в городе проектируют и строят 3 радиальные линии метрополитена. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в интервью телеканалу «Москва-24».

Активно строится участок Троицкой линии метро протяженностью 26,6 км между станциями «Коммунарка» и «ЗИЛ».

Еще одна новая ветка — Рублево-Архангельская, которая пройдет от делового центра «Москва-Сити» до расположенного за МКАДом микрорайона Рублево-Архангельское.

«Первые две станции будущей линии, „Деловой центр“ и „Шелепиха“, были открыты в 2018 году в составе БКЛ. Сейчас идет строительство участка Рублево-Архангельской линии от станции „Шелепиха“ до станции „Бульвар Генерала Карбышева“», — рассказал Загрутдинов.

Он добавил, что в проектировании находится участок между станциями «Липовая Роща» и «Бульвар Генерала Карбышева».

Планируется строительство Бирюлевской ветки. На данный момент проектируется вся линия между станциями «Бирюлево» и «Зил».