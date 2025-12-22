Забудьте про авто: москвичей предупредили об адских пробках перед Новым годом

Начиная с 28–29 декабря, автомобилистам стоит пересаживаться на общественный транспорт из-за предновогоднего ажиотажа в крупных городах. Найти место для парковки в центре города будет непросто, сообщил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

«Дни самого высокого автомобильного трафика — это майские и новогодние праздники. Поэтому, начиная с 28–29 декабря, особенно в крупных городах, стоит пересаживаться на общественный транспорт, чтобы прибыть в нужное место в нужное время», — сказал Егоров.

Он добавил, что в эти предновогодние дни запланировано множество праздничных мероприятий (не говоря о закупках подарков), движение на дорогах будет очень плотное. Егоров напоминает, что найти в центре города место для парковки в эти даты тоже будет непростой задачей.

Егоров посоветовал отказаться от личного авто за 4 дня до Нового года.

