«За цветами едут»: пробка длиной 12 км собралась на ТТК в сторону Рижского рынка

В Москве на Третьем транспортном кольце возникла 12-километровая пробка. Машины стоят в сторону Рижского рынка, следует из данных сервиса « Яндекс. Пробки ».

На данном участке зафиксирована высокая транспортная загруженность — он окрашен в бордовый цвет. К рынку уже с утра традиционно выстроились очереди для покупки цветов на 14 февраля.

Также пробки образовались в центре города, на Садовом кольце. По данным «Яндекс. Пробки», общая загруженность дорог в столице по состоянию на 15:30 оценивается в 5 баллов.

Ранее два автомобиля столкнулись на Алтуфьевском шоссе в столице. В районе ДТП образовался затор протяженностью свыше 1,7 км.