За свадьбами на Кавказе будет следить ГАИ из-за традиции разбивать машины

За свадьбами на Кавказе будут следить сотрудники ГАИ. Такое решение приняли из-за традиции, согласно которой мужчины устраивают аварии, чтобы продемонстрировать — они достойны ехать в кортеже, сообщает Mash .

На свадьбах на Кавказе мужчины периодически устраивают необычные дорожные шоу. Они врезаются друг в друга на машинах, сильно разбивая их. Так, в Ингушетии недавно была схватка между Toyota Camry за 4 млн рублей и Li Xiang за 9 млн.

В связи с возникновением опасных ситуаций на дорогах из-за подобных «схваток», на Кавказе за проведением свадеб будут пристально следить. Работников ДПС планируют приставлять ко всем кортежам.

Однако есть сложность. Свадьбы на Кавказе чаще всего организовывают на выходных. Столь большого количества машин и сотрудников ГАИ может попросту не быть.

