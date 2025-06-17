За сутки между Россией и ОАЭ состоится 53 авиарейса

Росавиация: Россия и ОАЭ в обе стороны за сутки проведут 53 авиарейса

На фоне обострившегося конфликта между Израилем и Ираном и последующим закрытием воздушного пространства обеих стран для гражданской авиации, российские и мировые авиакомпании вынуждено изменили траектории полетов. В Росавиации сообщили, что 17 июня между Россией и ОАЭ состоятся 53 рейса в обе стороны.

«Между двумя странами во вторник, 17 июня, плановые перелеты совершат: „Аэрофлот“ (4 рейса); „Победа“ (4); „Сибирь“ (1); Air Arabia (6); Emirates (8); Etihad Airways (6) и Flydubai (24). Билеты на рейсы есть в обоих направлениях», — написал в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Кореняко отметил, что авиакомпании вынуждены были изменять маршруты полетов из-за недоступности воздушного пространства Ирана. Новые траектории пролегают через территории других стран, и это влияет на протяженность пути. На некоторых рейсах самолеты делают промежуточную посадку для дозаправки.

В ответ на растущий спрос компания «Аэрофлот» заменила самолеты Boeing 737 на более вместительные Boeing 777 на направлении в Дубай. Эта замена добавила около 90 пассажирских мест на каждом рейсе.

Для путешественников, планирующих возвращение из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, существует альтернативный вариант с транзитом через Стамбул. Этот маршрут обслуживается несколькими перевозчиками, включая Emirates и Turkish Airlines, выполняющими регулярные рейсы между Турцией и ОАЭ.

Несколько авиаперевозчиков, в том числе Turkish Airlines и «Аэрофлот», осуществляют воздушное сообщение по маршруту Россия — Турция.