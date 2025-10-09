За сентябрь общественный транспорт Солнечногорска перевез почти 470 тыс пассажиров

В администрации городского округа Солнечногорск подвели итоги функционирования общественного транспорта за минувший месяц. Согласно официальным данным, за сентябрь 2025 года в муниципалитете было перевезено около 467,6 тысячи пассажиров, причем уровень выполнения рейсов составил порядка 90,81%. Помимо количественных показателей, зафиксировано значительное число обращений граждан — всего поступило 132 жалобы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Наиболее пристальное внимание в сентябре было обращено на обслуживание ключевых пассажирских маршрутов — № 495 и № 497. Данные направления традиционно привлекают большое количество пассажиров, однако возникают проблемы, вызванные техническими неполадками и неблагоприятной дорожной ситуацией.

Для минимизации влияния негативных факторов: значительно увеличены меры контроля технического состояния машин, ведется регулярная проверка исправности оборудования перед выходом на линию, оперативно осуществляется замена автобусов на резервный подвижной состав.

«Несмотря на объективные трудности, такие как возникающие неисправности техники и пробки на дорогах, мы совместно с представителями „Мострансавто“ прикладываем максимум усилий для постоянного улучшения качества перевозок», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Кроме того, отмечены некоторые сложности, возникшие вследствие нехватки квалифицированных водителей. Для решения проблемы в городском округе Солнечногорск действуют меры поддержки для привлечения кадров: зарплата от 120 тысяч рублей, единовременная выплата 50 тысяч рублей, бесплатное обучение с стипендией, компенсация аренды жилья до 12 тысяч рублей, отпуск 42 дня, бонус 10 тысяч рублей за рекомендацию друга. Также с 1 ноября текущего года по поручению руководителя муниципалитета Константина Михалькова введена дополнительная мера: теперь водители будут получать ежемесячную выплату, величина которой определяется стажем работы.

Представители администрации округа совместно с «Мострансавто» продолжают работу по улучшению условий перевозки жителей Подмосковья. Помимо ежедневного мониторинга работы общественного транспорта с использованием региональной навигационно-информационной системы, специалисты еженедельно выезжают непосредственно на маршруты для оценки реальной ситуации. Это позволяет оперативно выявлять и устранять любые проблемы, повышая таким образом качество транспортного обслуживания населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.