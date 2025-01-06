За проезд в центр Нью-Йорка будут требовать девять долларов

Нью-Йорк первым из городов США введет плату за въезд в центр в час пик

Нью-Йорк стал первым городом США, где водители легковых автомобилей будут платить девять долларов за поездки в центр в час пик, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на газету Financial Times.

Стоимость проезда на Манхэттен в зависимости от трафика составит от двух до девяти долларов. С водителей грузовиков возьмут от 14 до 21 доллара, указано в материале.

Власти города считают, что такая мера позволит на 10% уменьшить количество автомобилей в центре города и принесет в муниципальный бюджет 15 млрд долларов.

Собранные средства направят на развитие системы общественного транспорта.