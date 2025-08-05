За неделю в Подмосковье эвакуировали 3,7 тыс авто за нарушение правил парковки

За прошедшую неделю с подмосковных улиц было перемещено 3 784 автомобиля, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 97 транспортных средств меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным Центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее количество транспортных средств на минувшей неделе эвакуировали в следующих округах: Красногорске (421 ТС), Ленинском (356 ТС), Химках (341 ТС), Мытищах (311 ТС), Люберцах (300 ТС) — здесь чаще всего нарушали правила. Среди марок автомобилей: KIA (374 ТС), Hyundai (316 ТС), ВАЗ (282 ТС), Geely (204 ТС) и Volkswagen (182 ТС).

Минтранс Подмосковья обращает внимание водителей на соблюдение правил парковки и стоянки и призывает не оставлять машины на переходах, остановках или на проездах во дворы — так вы препятствуете проезду общественного транспорта и экстренных служб.

Транспортное средство могут эвакуировать за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), а также на автобусной остановке.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.