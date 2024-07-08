В начале августа в центральном выставочном зале «Манеж» начнет работу большая интерактивная экспозиция «Станция Манеж. Московский транспорт – 2030». Она войдет в форум-фестиваль «Территория будущего. Москва – 2030», сообщается на сайте мэра столицы.

Выставку посвятили развитию транспортного комплекса столицы до 2030 года. На Манежной площади посетителям представят новейшие образцы подвижного состава железнодорожного и наземного транспорта, метровагон «Москва-2024». Посетители смогут зайти внутрь каждого вагона.

Выставка будет состоять из двух частей. Одна из них будет представлять собой путь пассажира с экспозицией в стиле «было — стало», а другая — интерактивную зону с транспортными достижениями и новыми разработками.

«В прошлом году выставка „Станция Манеж“ стала громким событием в жизни столицы. Ее посетили 226 тысяч человек. Этим летом по поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина мы представим еще более масштабную транспортную экспозицию в центральном выставочном зале „Манеж“. Гостей ждет более 20 площадок на 9 тыс. кв. м», — рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, экспонаты посвятят развитию железнодорожного, речного и беспилотного транспорта, электромобилям и электробусам, технологиям будущего. Он пригласил всех желающих на выставку.