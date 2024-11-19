Высокие цены, низкое качество: автоэксперты высказались о подорожании зимних шин

Эксперт Шапарин: зимние шины не только выросли в цене, но и потеряли в качестве

На фоне инфляции и надвигающихся холодных месяцев цены на зимние шины для автомобилей начали быстро увеличиваться. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что реальный рост стоимости существенно выше, так как одновременно с ним наблюдается ухудшение качества продукции, сообщает Постньюс .

По словам эксперта, на рынке в дорогом и среднем сегментах ранее преобладали иностранные шины, которые отличались высоким качеством и в совокупности оправдывали свою стоимость.

«Сейчас за эту цену можно взять разве что китайские. И до качественных им как до Пекина пешком. Поэтому уверен, что на самом деле реальный рост цен, если соотносить с качеством товара, намного выше», — отметил Шапарин.

Говоря об абсолютных показателях, стоит отметить, что реальные изменения цен наблюдаются лишь в премиальном сегменте, добавил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. В бюджетном и среднем ценовых сегментах такие изменения менее ощутимы, а учитывая рост цен на другие автомобильные расходные материалы, увеличение стоимости шин оказывается практически незаметным.

Некоторые запчасти, особенно те, которые поступают через параллельный импорт, подорожали гораздо сильнее. Поэтому шины, вероятно, занимают лишь примерно 20-е место по уровню повышения цен на автомобильном рынке, заключил эксперт.