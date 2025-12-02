Выявление случаев неправильной парковки продолжается в Ленинском округе

Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с администрацией Ленинского городского округа провели очередной рейд по выявлению нарушений правил парковки в жилом комплексе «Государев дом» на улице Сухановская. В результате выездного мероприятия было эвакуировано 40 транспортных средств, припаркованных с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Затрудненный проезд к домам из-за неправильно припаркованного транспорта часто мешает оперативной работе экстренных служб, что может привести к непоправимым последствиям. Проведение таких рейдов является системной мерой по обеспечению безопасности дорожного движения. Основанием для эвакуации является парковка под запрещающими знаками, вторым рядом и другие нарушения», — отметил начальник отдела дорожного хозяйства администрации Ленинского округа Константин Демин.

Из числа перемещенных автотранспортных средств — 2 грузовика, 7 автомобилей модели «Газель» и 31 легковая машина. Все эвакуированные транспортные средства были доставлены на специализированную охраняемую стоянку. Чтобы узнать, где находится автомобиль, можно позвонить по телефону 112, использовать приложение «112 МО» или посетить веб-сайт центра обеспечения безопасности дорожного движения Московской области.

Ранее в ходе рейда, проводимого в жилом комплексе «Государев дом» Ленинского округа, было эвакуировано 35 транспортных средств. Мероприятия, направленные на предотвращение увеличения случаев нарушения правил парковки, будут проводиться в муниципалитете и дальше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.