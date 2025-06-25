Второй старт сезона серии Gran Fondo Russia-2025 состоится в Дмитрове 29 июня

Второй подмосковный старт велосезона серии заездов Gran Fondo Russia-2025 состоится в Дмитрове 29 июня, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подать заявку на участие можно по ссылке: https://www.granfondo.ru/event/113822/.

Велозаезд пройдет на территории парка «Волен». Любителям велопрогулок и гонок будут предложены классическая дистанция на 30 км и два нестандартных маршрута на 45 км и 88 км. К участию в заезде допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше.

Этап велосерии Gran Fondo в Дмитрове станет особенным. Именно на этой трассе 10 лет назад стартовал первый велозаезд Gran Fondo в России.

Сезон велозаездов Gran Fondo Russia-2025 в Московской области был открыт в Волоколамске. Там на старт вышли более 2000 человек. Третий заезд пройдет 24 августа в Серпухове, а заключительный старт сезона в Московской области пройдет в Рузе 21 сентября.

Gran Fondo — самая популярная в России серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. Старты проводятся с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стало частью проекта «Суперлига Подмосковья».

Следить за стартами и новостями, а также подавать заявки на участие можно на сайте:granfondo.ru.

Велозаезды проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.