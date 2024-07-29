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ВСМ Москва-Петербург построят до первого квартала 2028 года

Завершить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург планируется до первого квартала 2028 года. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ.

«Сроки реализации инвестиционного проекта: фаза проектирования и строительства инфраструктуры (включая приобретение подвижного состава) — с 2024 года по I квартал 2028 года», — говорится в опубликованном в документе.

Отмечается, что фаза эксплуатации инфраструктуры начнется со второго квартала 2028 года.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург включен в перечень самоокупаемых, что позволит привлечь из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 300 млрд рублей.

Протяженность новой ветки составит 680 км. Это позволит почти вдвое сократить время в пути между Москвой и Петербургом. Ожидаемое время в пути оценивается в 2 часа 15 минут.