Вслед за Changan: электромобили Xiaomi могут вылететь с российского рынка

Китайские электромобили Xiaomi могут покинуть российский рынок из-за проблем с безопасностью, которые также были выявлены у паркетников марки Changan из Поднебесной, сообщает Mash .

В ходе краш-тестов выяснилось, что передние спинки сидений в популярных моделях SU7 могут деформироваться, а водитель и пассажир рискуют получить компрессионный перелом позвоночника.

Национальный автомобильный союз (НАС) уже обратился с просьбой провести проверку. Специалисты хотят отправить на завод-производитель экспертов, чтобы выяснить причину проблемы.

Согласно статистике, официально в Россию заехало минимум 310 электромобилей бренда Xiaomi, не считая тех, что прибыли в страну через Армению, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан.

Аналогичная проблема была обнаружена у китайских внедорожников Changan. НАС считает важным установить компанию-поставщика компонентов для кресел данных китайских марок. Если они не соответствуют требованиям безопасности, то их следует убрать с рынка.