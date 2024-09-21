Всероссийская неделя безопасности дорожного движения продолжается в Сергиевом Посаде

Во дворе школы № 14 Сергиево-Посадского городского округа состоялось профилактическое мероприятие для воспитанников детского сада № 30 в рамках недели безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Инспектор по пропаганде БДД Александр Наумов совместно с воспитателями провели не только теоретическое, но и практическое занятия по правилам дорожного движения и безопасности на дорогах в автогородке школы № 14.

Уроки безопасности и беседы о предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма регулярно проводятся во всех образовательных организациях Сергиево-Посадского округа.

Всероссийская неделя безопасности дорожного движения проводится в целях совершенствования деятельности образовательных организаций по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей и снижения тяжести их последствий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.