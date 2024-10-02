Все услуги Минтранса Подмосковья к концу 2024 года переведут в электронный формат

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области намерено перевести все государственные услуги в онлайн до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

На портале региональных «Госуслуг» для граждан доступна 21 услуга ведомства, 20 из которых можно получить в онлайн формате. Заявитель может в любое время подать документы онлайн на сайте региональных госуслуг в несколько кликов, без посещения МФЦ.

«За 9 месяцев поступило порядка 300 тыс. заявлений, из которых более 295 тыс. в онлайн формате. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такой рост, в том числе, обусловлен непрерывной работой по снижению количества отказов и удобством получения услуг», — отмечают в Минтрансе Подмосковья.

В нынешнем году одна услуга (предоставление земельного участка в аренду) уже переведена в электронный формат. В ближайшее время запланировано перевести в электронный вид услугу установления частного сервитута в отношении земельных участков в границах полосы отвода региональных или межмуниципальных дорог.

Для удобства пользователей на базе ведомства еженедельно, по средам, проходят вебинары, где заявители могут задать вопросы представителям министерства о порядке предоставления услуг. С полным списком услуг Минтранса Подмосковья можно ознакомиться на сайте по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.