Все наглухо стоит: авто 1,5 часа не двигаются в пробке на Москворецкой набережной

Водители по 1,5 часа стоят в пробке на Москворецкой набережной в столице РФ

На Москворецкой набережной образовался затор, остановивший движение на несколько часов. Автомобилисты заявили, что простояли в пробке на набережной более полутора часов, не имея возможности сдвинуться с места, сообщает «Осторожно, Москва» .

Согласно сервису 2GIS, на момент публикации заметки пробка образовалась в оба направления на Москворецкой набережной от перекрестков с Москворецкой улицей и Китайгородским проездом. Текущая ситуация на дорогах Москвы оценивается в 5 баллов.

«Мы торопимся в аэропорт, уже монетку кинули на удачу в Москву-реку. Все глухо стоит, но все равно навигатор ведет через центр. Лучше сейчас воздержаться от наземки», — рассказывают водители.

Из-за чего образовался дорожный затор, не уточняется.

