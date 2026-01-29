Время в пути непредсказуемо: москвичам посоветовали ехать на метро вместо авто

Вечером в четверг на дорогах столицы прогнозируются 9-балльные пробки, поэтому лучше воспользоваться метрополитеном, а не машиной, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Из-за снегопада в мегаполисе ожидаются ухудшение видимости, снижение средней скорости движения, растет риск ДТП. Еще на городских дорогах перекрытия, а значит некоторые привычные маршруты могут быть закрыты, а объездные пути загружены. Время в пути на авто станет непредсказуемым.

В метро время в пути можно точно просчитать, при этом погода и дорожная обстановка не влияют на движение поездов.

Тем водителям, которым нужно ехать в город на машине, Дептранс посоветовал выезжать после 20:30.

В Москве третьи сутки идет снег. При этом снегопады 27–28 января попали в тройку самых сильных по прибавке сугробов за 48 часов.

