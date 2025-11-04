сегодня в 04:58

Временные ограничения введены еще в двух аэропортах России

Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропортах Казани и Уфы, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Мера предполагает приостановку выполнения рейсов в указанных аэропортах до дальнейшего уведомления.

Пассажирам, у которых были запланированы вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков. Причина ограничений не уточняется.

Ранее в Росавиации сообщили, что в аэропорту Волгограда и Самары ввели временные ограничения на полеты гражданских самолетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.