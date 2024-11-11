Врио главы Долгопрудного проверил строительство парковки в Новых Водниках

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 17:28

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Долгопрудный Роман Истомин проверил строительство парковки в Новых Водниках. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Обустройство парковочного пространства — актуальный вопрос для любого города, где бы он ни находился. Ведь автомобиль — давно не роскошь, а в некоторых семьях имеется по несколько машин.

Мы уже сообщали, что вдоль домов 15, 17 по Старому Дмитровскому шоссе в Долгопрудном идет строительство парковочного пространства. Его расчетная вместимость — 280 мест.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Долгопрудный Роман Истомин сегодня, 11 ноября, проверил, как идут работы.

«В микрорайоне „Новые Водники“ завершился очередной этап благоустройства территории площадью 5 тысяч квадратных метров. Кроме уже заасфальтированных участков вся территория отсыпана щебнем с утрамбовкой подстилающих слоев, полное асфальтирование — в следующем году», — сообщил Роман Истомин

Завершение работ по благоустройству (высадка кустарников, установка урн и так далее) планируется в 2025 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.