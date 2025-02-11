Вплоть до суда: эксперт рассказал, можно ли оплачивать проезд наличными

Председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов заявил, что в большинстве регионов России, кроме Московской области, разрешена оплата проезда в наземном общественном транспорте наличными, а если ее не принимают и пытаются пассажира оштрафовать, то он имеет право оспорить это решение вплоть до суда, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Сами пассажиры, которые едут с наличными, должны понимать, что в автобусе может не оказаться кондуктора, и им каким-то образом нужно будет оплачивать проезд. Хотя в большинстве регионов на маршрутах без кондукторов есть возможность оплатить водителю», — отметил Зотов.

По его словам, большинство пассажиров оплачивают проезд безналом, это около 70% всех поездок.

Льготные категории граждан используют специальные транспортные карты, на которых записано либо определенное количество поездок, либо сумма.