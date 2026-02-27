Впервые в России груз доставили с помощью беспилотника

Впервые в России беспилотник доставил гражданский груз. Были переправлены копии официальной документации в Калужской области, сообщает Mash .

Специалисты протестировали отправку документов от районного центра Ферзиково до Калуги через русло Оки. На доставку понадобилось всего 10 минут. При этом, если везти документы по земле, маршрут занял бы примерно час.

На тестовом беспилотнике отвозили копии документов. В ближайшее время подобным образом начнут перевозить оригиналы справок и заявлений.

Беспилотный аппарат взлетает вертикально. У него установлена новейшая навигация. Запустить новый вид доставки собираются 15 марта.

На записи беспилотник подлетает к месту посадки и медленно опускается. БПЛА имеет маленькие габариты. Садится на землю он так же, как и взлетает — вертикально.

