Впервые в РФ водителям Подмосковья раздали алкотестеры для контроля трезвости

Госавтоинспекция и Минтранс Подмосковья при поддержке оператора подмосковной системы фотовидеофиксации «МВС Груп» запустили уникальную акцию по профилактике нетрезвого вождения. В ходе социального раунда «Трезвый водитель», который продлится до 28 июля, сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами раздают водителям бесплатные наборы для контроля трезвости. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В каждом наборе содержится информация о последствиях вождения в нетрезвом состоянии и данные о среднем времени выведения из организма различных видов алкогольных напитков, а также три одноразовые индикаторные трубки Шинкаренко-Мохова — эффективное средство для оценки наличия алкоголя в организме на основе анализа выдыхаемого воздуха.

«Профилактика нетрезвого вождения — одно из приоритетных направлений работы по повышению безопасности движения в Подмосковье. Особый контроль осуществляется в праздничные и выходные дни, а также во время дачного сезона, когда многие выезжают за город, и отдых нередко сопровождается употреблением спиртного. Для того, чтобы на следующий день перед обратной дорогой водители могли проверить себя и удостовериться, что в выдыхаемом воздухе не содержится паров алкоголя, мы даем им простой и наглядный инструмент самоконтроля», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По статистике Госавтоинспекции Подмосковья, в 2023 году на дорогах региона произошло 405 ДТП с участием нетрезвых водителей (на 5% меньше, чем в 2022 году), а число погибших в этих ДТП сократилось на 18%. В течение прошлого года было пресечено порядка 17 тыс. нарушений, связанных с управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

«Более 7 лет мы помогаем повышать безопасность на подмосковных дорогах. Система фотовидеофиксации нарушений — один из самых действенных инструментов снижения аварийности и смертности на дорогах. Но вместе с тем мы понимаем, что значимый вклад в повышение БДД вносит профилактика и пропаганда безопасного и ответственного поведения на дорогах. Мы изготовили большое количество наборов для контроля трезвости и передали их Госавтоинспекции Московской области», — отметил директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.

Акция по раздаче персональных алкотестеров продлится в большинстве муниципалитетов Подмосковья до конца июля.

Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призывают участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.