Возведение надземного пешеходного перехода продолжается в Люберцах

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В поселке Малаховка городского округа Люберцы между улицами 1-я Первомайская и Новый проспект продолжается строительство надземного пешеходного перехода над железнодорожными путями. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Специалисты завершили сооружение пролетной металлоконструкции, в финальной стадии — переустройство коммуникаций, приступают к монтажу металлоконструкций башен-сходов. Открытие перехода запланировано на II квартал текущего года: объект позволит ликвидировать места несанкционированного прохода через железную дорогу», — сказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Глава добавил, что в городском округе Люберцы продолжается системная работа по профилактике травматизма на железной дороге. Комплекс реализуемых мероприятий позволил снизить смертность на ж/д по сравнению с 2023 годом более чем в два раза.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.