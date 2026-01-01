Возобновлено авиасообщение в ключевых аэропортах столицы
Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» возобновили работу
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, ранее действовавшие в московских аэропортах, полностью отменены.
Соответствующее официальное уведомление опубликовала Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
«Аэропорты. Домодедово. Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что меру вводили для обеспечения безопасности полетов.
