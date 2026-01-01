Возобновлено авиасообщение в ключевых аэропортах столицы

сегодня в 22:04

Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» возобновили работу

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, ранее действовавшие в московских аэропортах, полностью отменены.

Соответствующее официальное уведомление опубликовала Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

«Аэропорты. Домодедово. Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что меру вводили для обеспечения безопасности полетов.

