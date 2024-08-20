Возле УСЦ «Юность» в Подольске расширят парковку

В микрорайоне Климовск Подольска возле универсально-спортивного центра (УСЦ) «Юность» начали работы по увеличению парковки на 65 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время там убирают лишний грунт и делают перепланировку. Затем займутся созданием подушки из песка и щебня под укладку асфальта.

Депутат совета депутатов городского округа Подольск, член фракции «Единая Россия» Олег Паскарь проконтролировал ход работ по расширению парковки возле УСЦ «Юность».

«Жители давно просили увеличить эту парковку, так как во время проведения массовых мероприятий в спортивном центре гостям приходится занимать парковочные места в близлежащих дворах. Обратился к главе округа Григорию Артамонову, он сразу откликнулся и выделил необходимое финансирование. Эти работы позволят увеличить парковку примерно на 65 мест», — отметил Паскарь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.