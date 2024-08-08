Востребованность фирменных экспрессов ЦППК выросла за год почти на 4%

За первое полугодие 2024 года пассажиры ЦППК совершили на поездах с предоставлением мест более 3,45 млн поездок. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Самыми популярными за полгода стали поезда ЦППК повышенной комфортности Киевского направления, которые курсируют из Москвы в Калугу и обратно, — их пассажиропоток превысил 912 тыс. человек. На втором месте — экспрессы Рязанского направления, в которых проехали более 902 тыс. человек. На третьем месте по популярности — экспрессы Горьковского направления: Москва — Владимир и Москва — Орехово-Зуево с 634 тыс. поездок.

Самым популярным месяцем у пассажиров фирменных экспрессов стал июнь, когда они совершили более 670 тыс. поездок.

Фирменные экспрессы курсируют по межобластным маршрутам и соединяют Москву с Тулой, Калугой, Рязанью, Владимиром, Александровом и Ржевом. Также они выполняют рейсы в два крупных подмосковных города — Дубну и Орехово-Зуево. Рейсы фирменных экспрессов особым образом отображаются на табло на станциях и в электронном расписании ЦППК.

Эти поезда позволяют добираться до места назначения быстрее и комфортнее. В их салонах установлены удобные кресла, работают климатические системы, пассажирам предлагают еду и напитки, а также можно прослушать аудиогиды о городах прибытия.

Проездные документы на фирменные экспрессы доступны для покупки онлайн на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Продажи открываются за 10 дней (включая день поездки).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.