Восемь ж/д станций МЖД переименовали в Подмосковье

В Московской области переименовали восемь станций на Белорусском, Ярославском, Рижском и Казанском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На Белорусском направлении остановочный пункт 109 км теперь называется Платовская, остановочный пункт 144 км — Корытово. На Ярославском направлении остановочный пункт 64 км — Лесная, на Рижском направлении переименовали два остановочных пункта: 141 км в Москвич, 49 км — в Подмосковные дачи. На Казанском направлении остановочный пункт 73 км назвали Смолево, а остановочный пункт 95 км — Беливо, платформа 32 км — Беззубово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.