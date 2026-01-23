сегодня в 17:11

Восемь автобусных маршрутов связывают музей-заповедник Архангельское с Красногорском

Восемь автобусных маршрутов обеспечивают проезд до музея-заповедника Архангельское в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало перечень автобусных маршрутов, следующих до музея-заповедника Архангельское в Красногорске.

В список вошли восемь маршрутов: №520 «Бузланово — станция МЦД Павшино», №34 «Тимошкино — станция МЦД Павшино», №49к «62-я городская больница — станция МЦД Павшино», №541 «Николо-Урюпино — метро Тушинская», №41к «Николо-Урюпино — станция МЦД Павшино», №30к «Бузланово — станция МЦД Пенягино», №549 «Тушинская 62-я городская больница — метро Тушинская» и №540 «Бузланово — метро Тушинская».

Все автобусы делают остановку у пункта «Архангельское». На маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Московской области. Оплатить проезд можно банковскими картами, а также транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.