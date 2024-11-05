Воробьев: зимой в Подмосковье откроют три участка Южно-Лыткаринской автодороги

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Ленинский городской округ, чтобы проверить, как проходит строительство Южно-Лыткаринской автодороги, три участка которой откроют уже этой зимой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Специалисты строят 16,2 км концессионной автодороги от Каширского шоссе до трассы А-105, а также от Володарского до Новорязанского шоссе. Воробьев отметил, что большая дорога будет построена к концу 2025 года, при этом первые 16 км обещают сдать уже в декабре–январе.

«Симферопольское и Каширское шоссе соединятся, еще ряд участков позволят нам разгрузить юго-восток Подмосковья. Эта 45-километровая дорога крайне важна. Надеемся, что в следующем году увидим заметные перемены. Очень большая работа идет по переустройству сетей, спасибо „Газпрому“, „Россетям“. От них многое зависит. Коллеги идут навстречу, находят максимально рациональные пути», — заявил Воробьев.

Строительство дороги началось в 2022 году. В перспективе это 45 км магистрали, проходящей через пять округов — Ленинский, Лыткарино, Люберцы, Раменский и Балашиху. Работы сдадут на год раньше срока. Трасса на 4–6 полос, проходящая от Варшавского шоссе до М-12, улучшит транспортную доступность для 3,5 млн жителей Московского региона.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Расторгуевское шоссе

Эту дорогу расширят с 2 до 6 полос, будет построена развязка с М-2 «Крым». Работы обеспечат удобный выезд с Варшавского и Расторгуевского шоссе не только на М-2, но и на Юго-Восточную хорду в сторону МКАД.

Также в процессе строительства путепровод для съезда с Симферопольского шоссе. На данный момент специалисты обустраивают разворотную петлю. Около 20 тыс. автомобилистов будут тратить на дорогу на полчаса меньше. Уже завершили 85% работ, строительство закончат в конце года.

Участок от Каширского шоссе до А-105

Эта часть автодороги от Каширского шоссе до трассы А-105 «Москва — аэропорт Домодедово» возведена на 85%. Асфальтом покрыли большую ее часть, готовы путепроводы, на развязке А-105 уложили нижний слой основания.

Интенсивность движения здесь составит около 5 тыс. машин в сутки. Жители Видного смогут доехать до аэропорта по федеральной трассе, у них будет удобный съезд к населенному пункту, а время в пути сократится минимум на 20 минут.

Дорога от Володарского до Новорязанского шоссе

Это самый протяженный участок — 11,7 км. Здесь будут развязки на пересечении с Лыткаринским и Тураевским шоссе, а также с дорогой М-5 «Урал». Общая готовность работ на сегодня — 80%.

Жители Ленинского округа и Лыткарина будут экономить в дороге 40 минут. Уже смонтирован путепровод через «Володарку», построен мост через реку Москву, соединяющий Лыткарино и Ленинский округ. Теперь до противоположного берега можно будет доехать всего за 10 минут, а не за час.

«Общая протяженность ЮЛА — 44,8 км. Вводиться в полном объеме будем в конце 2025 года. В этом планируем запустить несколько участков, которые свяжут шоссе Московской области, в частности Лыткарино с Ленинским через реку Москву. На 2024-й у нас запланировано обустройство знаков, барьерных ограждений и так далее», — рассказал заместитель гендиректора по строительству ООО «Русские Автомобильные Дороги» Сергей Яровой.

Строительство ЮЛА — это один из самых масштабных концессионных проектов, который реализуется в Московской области. Новая магистраль снизит нагрузку на МКАД, трассы М-4 «Дон», М-2 «Крым», М-5 «Урал», А-105, Каширское и Носовихинское шоссе на 30%. Более 2,5 тыс. человек и 642 единицы техники работают на объекте.