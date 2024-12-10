Воробьев: в Подмосковье запустили разворотную эстакаду между «Каширкой» и А-105

Губернатор Московской области сообщил, что в Подмосковье запустили разворотную эстакаду между «Каширкой» и А-105, а в первом квартале 2025-го введут развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе. Он также пообщался со строителями на объекте, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы сегодня находимся в Ленинском г. о. Здесь предстоит осуществить 4 этапа реконструкции Каширского шоссе. Первый — разворотная петля (между „Каширкой“ и А-105), которую запустили сегодня. <…> Второй этап — развязка между Володарским шоссе и „Каширкой“. Все бетонные работы строители закончат зимой и при первой возможности застелют асфальт — в конце февраля или первой декаде марта», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в 2025 году перейдут к 3 этапу — расширению Старокаширского шоссе. А 4 этап — начнут во втором полугодии следующего года — это выезд из Видного со строительством развязки. Кроме того, в конце декабря здесь запустят первые 16 км концессионной дороги — Южно-Лыткаринского шоссе.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Открывшаяся во вторник эстакада в районе д. Апаринки обеспечит бессветофорный проезд с «Каширки» в сторону Москвы. Кроме того, в ближайшее время будет ликвидирован светофор и левоповортный съезд на ул. Газовиков в сторону п. Развилка. Это повысит пропускную способность шоссе и сэкономит водителям время в пути.

Разноуровневую развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в первом квартале 2025 года. Ее готовность — порядка 80%. На путепроводе через Каширское шоссе сейчас идет устройство барьерного ограждения, а на путепроводе через А-105 — плиты проезжей части.

«В рамках второго этапа будут построены путепроводы через Каширское шоссе и трассу А-105. Предварительно запустим движение в феврале. Сейчас на объекте трудятся 685 человек и порядка 85 единиц техники. Уже выходим на финишную прямую, остался только перенос коммуникаций», - рассказал представитель подрядчика, главный инженер Антон Русовский.

В рамках III и IV этапов запланирована реконструкция участка Каширского шоссе от А-105 до Володарского шоссе, строительство транспортной развязки на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе (расширение дороги до 6-8 полос), а также реконструкция участка «Каширки» протяженностью 1,3 км. Будут ликвидированы светофоры и построены подземные пешеходные переходы.

После масштабной реконструкции на Каширском шоссе время проезда до Москвы и Видного будет составлять не более 20 минут. Транспортная доступность улучшится для 500 тыс. жителей.

В мае 2023 года был открыт двухполосный съезд с «Володарки» на А-105. Он позволил сократить жителям близлежащих населенных пунктов и ЖК «Пригород Лесное», «Ново-Молоково», «Пойма» время в пути до Москвы с 1 часа до 20 минут.

«Что касается масштабных мероприятий в других городских округах, в ближайшее время мы запускаем 2 дороги в Мытищах. Это Мытищинская хорда, которая свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе. Также откроем расширенное Пироговское шоссе в 4 полосы. В Одинцовском г.о. на ЦКАДе в конце этого года будет запущен большой путепровод в Малых Вяземах, который сегодня является заметной проблемой для тех, кто пользуется ЦКАДом, ездит в разные населенные пункты, расположенные на этом участке», - добавил губернатор.

Воробьев также рассказал, что большая работа предстоит и в следующем году. Предполагаются масштабное расширение и реконструкция Носовихинского шоссе.