Воробьев: в Подмосковье повысили зарплаты специалистам по ремонту автобусов
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе значительно увеличили финансирование модернизации транспортных баз и зарплат специалистов по ремонту автобусов, сообщает 360.ru.
По словам Воробьева, Московская область активно занимается закупкой нового пассажирского общественного транспорта, в том числе и по госпрограмме лизинга.
Каждый вид маршрутов, среди которых межрегиональный, межтерриториальный и локальный, подразумевает собственный план оптимизации.
«Оптимизация не значит сокращение. Оптимизация — наладка маршрутов в каждом муниципалитете», — подчеркнул Воробьев в ходе заседания регионального правительства.
Специалисты и власти Подмосковья тщательно прорабатывают вопросы оперативного ремонта транспортных средств и оптимизации маршрутов, добавил губернатор.