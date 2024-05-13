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Воробьев: в Подмосковье повысили зарплаты специалистам по ремонту автобусов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе значительно увеличили финансирование модернизации транспортных баз и зарплат специалистов по ремонту автобусов, сообщает 360.ru .

По словам Воробьева, Московская область активно занимается закупкой нового пассажирского общественного транспорта, в том числе и по госпрограмме лизинга.

Каждый вид маршрутов, среди которых межрегиональный, межтерриториальный и локальный, подразумевает собственный план оптимизации.

«Оптимизация не значит сокращение. Оптимизация — наладка маршрутов в каждом муниципалитете», — подчеркнул Воробьев в ходе заседания регионального правительства.

Специалисты и власти Подмосковья тщательно прорабатывают вопросы оперативного ремонта транспортных средств и оптимизации маршрутов, добавил губернатор.