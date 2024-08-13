Воробьев: в Подмосковье на маршруты вышли еще 350 новых автобусов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей региона имеет огромное значение, поэтому «Мострансавто» выпустило на маршруты еще 350 новых автобусов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Подмосковье проходит программа обновления автопарка регионального перевозчика. За 2 месяца в муниципалитеты поступили «ЛиАЗы» большого класса.

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.

По его словам, в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто». В 2023 году в городские округа поставили 1,3 тыс. новых автобусов среднего и большого классов. Выбор пал именно на такие транспортные средства из-за постоянно увеличивающегося числа пассажиров.

«В автопарк нашего основного перевозчика поступило еще 350 больших автобусов, которые уже курсируют на 160 маршрутах по всему Подмосковью — в Ленинском, Люберцах, Одинцовском, Химках, Балашихе и других округах. Новый транспорт оснащен всем необходимым, чтобы поездки были комфортными и для пассажиров, и для водителей. До конца лета планируем поставить еще более 100 транспортных средств», — добавил губернатор.

Новые автобусы рассчитаны на одновременную перевозку порядка 100 человек. Их уже направили по направлениям, где пассажиропоток самый большой и требуется замена старого транспорта.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Сразу 17 новых низкопольных «ЛиАЗов» 529265-03 направили на маршрут № 367 «Константиново — Москва» Ленинского городского округа, где каждый день общественным транспортом пользуются порядка 18 тыс. человек.

В Люберцах на маршрут № 1225, которым пользуются ежедневно порядка 14,3 тыс. человек, направили 10 новых современных автобусов. Кроме того, с помощью новых автобусов более 15,5 тыс. человек смогут добраться по направлению от станции МЦД Долгопрудное до метро «Ховрино».

В новом общественном транспорте есть все, чтобы пассажирам было комфортно ехать по своим делам. В салонах установлены системы климат-контроля, а также пожаротушения и видеонаблюдения. Маломобильные пассажиры могут использовать для передвижения специальные места, на которых можно закрепить инвалидные кресла, а в случае необходимости связаться с водителем через специальную кнопку.

В салоне установлены многочисленные USB-розетки для зарядки телефонов и других устройств. В каждом автобусе можно оплатить проезд безналичными средствами.