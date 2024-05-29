Воробьев: федеральные трассы нуждаются в усилении качественной связи

«Три пункта хотели обозначить отдельно. Первое — почта. На первом месте стоит инициатива по модернизации и цифровой трансформации Почты России. Это, скорее, не про ремонт почтовых отделений, а про технологии, которые позволят получать качественные оперативные услуги связи», — сообщил он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

Также глава региона выделил связь.

«Ряд удаленных территорий и федеральные трассы как железнодорожные, так и автомобильные, нуждаются в более качественной связи. В мегаполисах важна 5g, быстрый интернет, быстрая связь, которая позволяет также обеспечивать удобную работу», — сообщил он.

Третьим пунктом Воробьев назвал оборудование WI-FI в школах, а также выделение планшетов для учителей и врачей.